Os primeiros casos da Covid-19 foram registrados no Frigorífico Marfrig em Alegrete.

De acordo com o Presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Alegrete(STIAA), são dois casos positivos confirmados, um no setor de desossa e outro no setor de miúdos. Ainda, segundo Rosse, outros oito trabalhadores estão afastados com a suspeita, aguardando o resultado dos exames. Esses trabalhadores estão em isolamento domiciliar.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o PAT, realizou várias abordagens destacando o excelente controle que há na planta local. Com 656 funcionários e mais de seis meses do início da pandemia, estes são os primeiros casos.

Marcos Rosse evidencia que os casos são de trabalhadores que se contaminaram fora da planta, pois o controle interno é muito rigoroso. Ele acrescenta que desde a chegada é obrigatório o uso de máscara, a separação das mesas com acrílico e os funcionários recebem os pratos servidos para evitar aglomeração. ” Estamos em um período difícil, na última semana ocorreu um aumento considerável nos casos no Município. Já realizei a comunicação ao Ministério Público e ao Cerest, pois acho que nos próximos dias deveremos ter mais casos”- citou.

O Presidente também comentou que foram realizados mais de 60 testes nos trabalhadores da mesma sessão. Alegrete é uma das últimas plantas a ter casos confirmados. Nas demais, na região, em algumas foram registrados até 30 casos positivos, segundo Marcos.

Até o momento, a informação é de que o funcionamento permanece sem alteração. A reportagem entrou em contato com a planta local mas, até o momento da postagem, não obteve retorno.