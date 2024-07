A ocorrência foi rapidamente controlada pelas equipes de emergência, não resultando em feridos. A carreta, que seguia em direção ao Durasnal, sofreu o princípio de incêndio por volta das 13h.

Pré-candidatos à Câmara de Vereadores começam inundar redes sociais com fotos

Apesar do incidente, não houve necessidade de interdição do trânsito na rodovia. As autoridades permaneceram no local para garantir a segurança e realizar os procedimentos necessários.