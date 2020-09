Problema na iluminação do estádio Farroupilha adia retorno do futebol em Alegrete

Compartilhe









7 Shares

A data prevista para o retorno do futebol amador em Alegrete era para o dia 21, um dia após a comemoração da Revolução Farroupilha.

Porém, problemas na parte elétrica Estádio Municipal de Farroupilha inviabilizou o retorno dos jogos que seriam realizados à noite nos dias de semana.

Conforme o Diretor de Esportes, Emerson Ribeiro Coelho, um curto-circuito em uma caixa de distribuição de energia inviabilizou ligar as torres de iluminação.

A Liga Alegretense de Futebol recebeu o comunicado e suspendeu o jogo da segunda-feira (21), válido pela fase de quartas de final do Torneio do Palmeiras na categoria livre.

A expectativa era da liberação ontem (23), mas o problema ainda não foi solucionado. Uma equipe da prefeitura trabalha no local. Segundo o diretor de esportes da Setur, nesta semana não haverá jogos à noite, o estádio será liberado no final de semana.

Em contato com o coordenador técnico da competição Valdir Knierim, no sábado (26), acontece dois jogos válidos pelo Torneio do Palmeiras categoria sênior especial. Às 15h, a bola rola para o confronto Centenário e Ibirapuitã. Com, um período de intervalo entre um jogo, já cumprindo uma das normas de segurança, jogam Vila Nova e Boca Juniors, início previsto para 17h.

Os jogos nos quarentinhas ainda estão na fase classificatória. Os dois confrontos abrem a 4ª rodada. Na “A”, o São José lidera com 9 pontos. Na Chave “B”, o Ibirapuitã é o primeiro colocado (8pts), o Boca é o 2º com 7, Centenário é 4º, soma 5 pontos, e o Vila Nova penúltimo com 2 pontos ganhos.

No domingo (27), ocorrem mais três jogos no Farroupilha. Todos eles válidos pelo Torneio do Palmeiras, categoria Principal. A fase de quartas de final dá largada às 11h, Honório Lemes x Atlético. No período da tarde mais dois jogos. Às 15h15min, o Cruzeiro joga diante do Brandão e às 17h, Santos e Sindicato. O confronto Vera Cruz e River Plate ficou para o dia 4 de outubro, sem horário definido ainda.

Com uma série de protocolos, A Liga fica responsável pelo cumprimento das exigências para prevenção do coronavírus, que vão desde o uso de máscaras, álcool gel e aferição da temperatura. Os jogos serão realizados com portões fechados no Estádio Municipal Farroupilha. Os atletas poderão tirar a máscara apenas durante o jogo.

Com dois torneios pré-temporada interrompidos em março, a coordenação do Torneio do Palmeiras esboçou uma planilha detalhada das partidas que restam.

Na competição que reúne 10 equipes na categoria livre, com jogos que eram realizados aos domingos no Complexo do Jockey Club, falta sete partidas a serem realizadas, quartas, semi e final. Em sua 3ª edição na categoria livre a competição tem o aval da LAF.

Júlio Cesar Santos