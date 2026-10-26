Processo seletivo complementar da UNIPAMPA tem inscrições abertas até novembro

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Complementar 2027/1, destinado a diferentes modalidades de ingresso nos cursos de graduação da instituição. As aulas terão início no primeiro semestre de 2027.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de novembro de 2026, por meio do Sistema de Inscrições da UNIPAMPA.

Quem pode participar?

O Processo Seletivo Complementar oferece oportunidades para estudantes que já possuem vínculo com instituições de ensino superior, pessoas que desejam mudar de curso ou instituição e candidatos que pretendem retomar ou concluir a formação acadêmica.

A seleção também contempla egressos de cursos interdisciplinares, portadores de diploma de graduação e ex-estudantes da UNIPAMPA que desejam retornar à universidade, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Modalidades de ingresso

O processo seletivo contempla sete modalidades:

Segundo ciclo de formação: destinado a estudantes que buscam ingressar em uma segunda etapa de formação acadêmica, conforme as regras da modalidade.

destinado a estudantes que buscam ingressar em uma segunda etapa de formação acadêmica, conforme as regras da modalidade. Reingresso: para ex-estudantes da UNIPAMPA que desejam retomar o curso.

para ex-estudantes da UNIPAMPA que desejam retomar o curso. Conclusão da Primeira Graduação: voltada a pessoas que desejam concluir a primeira graduação em outra instituição.

voltada a pessoas que desejam concluir a primeira graduação em outra instituição. Reopção de curso: possibilidade de mudança para outro curso da universidade.

possibilidade de mudança para outro curso da universidade. Transferência voluntária: destinada a estudantes de outras instituições de ensino superior interessados em estudar na UNIPAMPA.

destinada a estudantes de outras instituições de ensino superior interessados em estudar na UNIPAMPA. Portador de diploma: para quem já possui graduação e deseja ingressar em outro curso.

para quem já possui graduação e deseja ingressar em outro curso. Segunda Licenciatura: voltada a candidatos que buscam uma nova formação na área de licenciatura, conforme os requisitos previstos no edital.

Onde consultar o edital?

Os candidatos devem consultar o edital para verificar os requisitos específicos de cada modalidade, a documentação necessária, os critérios de seleção e o cronograma completo. As informações oficiais, os formulários e os links para inscrição estão disponíveis no Portal de Ingresso na Graduação da UNIPAMPA.

O Processo Seletivo Complementar amplia as possibilidades de ingresso na universidade pública, oferecendo alternativas para quem deseja continuar os estudos, mudar de curso ou iniciar uma nova etapa da formação acadêmica.

Foto: Eduardo Silveira