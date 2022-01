Processo seletivo para o IBGE encerra sexta e agentes auxiliam candidatos nas inscrições

Encerra-se na próxima sexta-feira (21), às 16hs, o prazo para inscrição no processo seletivo que vai contratar 70 recenseadores e 9 agentes censitários para trabalhar no Censo 2022 em Alegrete.

Nesta terça-feira (18), os agentes do IBGE Alegrete estarão auxiliando a população nas inscrições do processo seletivo.

O atendimento será realizado na agência do IBGE, localizado na Rua Mariz e Barros, 655 (diagonal a Caal Centro Comercial) das 8hs ao meio-dia e das 13hs às 17hs.

Para a realização das inscrições, é necessário apresentar os documentos identidade, número do CPF, título eleitoral e comprovante de residência, além de um endereço de e-mail ativo onde serão informados os detalhes do processo de seleção.

A Coordenadora Censitária de Subárea Lilian Stringari, salienta que o candidato pode solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, desde que seja economicamente hipossuficiente e que estiver inscrito no Cadastro Único para programas Sociais do Governo Federal- CadÙnico. Nesse caso é necessário levar junto o número do NIS, informado no cartão cidadão ou no Bolsa Família. Para mais informações ligue (55) 98130-4924.

–