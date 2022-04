Procissão do Senhor Morto leva fiéis às ruas de Alegrete na Sexta-feira Santa

Fiéis voltaram às ruas para procissão, após dois anos em Alegrete. Durante a pandemia, alguns rituais, como o lava-pés e a procissão não puderam ser realizados. As missas também foram de forma on-line.

O coro de orações, cânticos e um grande número de fiéis caminhando no entorno da Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, integrou as celebrações católicas da Paixão de Cristo. A procissão do Senhor Morto iniciou às 16h desta Sexta-feira Santa (15).

Após a cerimônia da celebração da Paixão de Cristo, em referência à paixão e morte de Jesus, com início às 15h, na Igreja Matriz, o Pároco Pedro Navarro, na companhia dos coroinhas, conduziu os fiéis em caminhada no entorno da Praça Getúlio Vargas com três paradas, sendo uma delas na esquina do Colégio Divino Coração onde ocorreu o encontro com Nossa Senhora das Dores.

Denominada procissão do Senhor Morto, esse rito tradicional da Igreja Católica relembra o momento em que os discípulos retiram o corpo de Jesus Cristo da cruz para sepultá-lo.

De acordo com os católicos a caminhada é uma forma de levar à comunidade os preceitos seguidos pelos cristãos. “A paixão de Cristo não para no momento histórico da ressurreição, ela continua atualmente para aqueles que têm sede de Deus. E é isto que faremos nessa caminhada de devoção em Cristo”, comentou o Vanessa Cruz.

A Procissão antes da pandemia era realizada à noite, com velas acesas e também num trajeto mais longo. Porém, por ser um ano de retomada e a previsão de que iria fazer muito frio, neste final de semana, este ano, foi realizada à tarde, com um percurso diferente, também.

A Guarda Municipal auxiliou no trânsito.