Procon de Alegrete alerta para aumento de golpes por telefone com uso de inteligência artificial

O Procon Alegrete está em alerta máximo devido ao grande aumento de golpes por telefone e internet que têm atingido o Rio Grande do Sul. A diretora do Procon Alegrete, Juliana Camilo, alertou a população sobre a crescente sofisticação desses crimes, que se disfarçam de diversas instituições conhecidas como Correios, bancos e Mercado Livre.

Ela mencionou a complexidade de novas modalidades de fraude, onde criminosos pedem fotos ou gravam a voz das vítimas para usar em sistemas de inteligência artificial, aplicando golpes como a contratação de empréstimos.

A diretora lembra que os idosos são as principais vítimas desses golpes, ressaltando que o ressarcimento dos valores é um processo complicado devido à dificuldade de rastreamento do dinheiro transferido entre bancos.

Para combater as chamadas indesejadas, o Procon RS oferece um sistema onde o cidadão pode cadastrar até três números para bloqueio, com a possibilidade de o Procon multar quem persistir nas ligações. Esse serviço pode ser acessado pelo site do Procon Estadual.

Devido a isso, o Procon reforça orientações cruciais para a prevenção:

Não atender números desconhecidos e desligar a chamada se ninguém se pronunciar.

Evitar responder mensagens com links suspeitos.

Verificar a autenticidade de sites, citando como exemplo o cuidado com URLs falsas, como um site “https://www.google.com/search?q=americanass.com.br” que tentava se passar pelas Lojas Americanas.

Não permitir que terceiros manipulem o celular, pois o aparelho contém informações sensíveis como senhas e dados de reconhecimento facial/vocal. Privar dados pessoais em redes sociais como o Facebook.

Juliana Camilo pediu que a população procure o Procon em caso de dúvidas. No entanto, em situações que envolvam processos administrativos, é necessário comparecer pessoalmente, com procuração, caso o problema não esteja no nome do solicitante, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).