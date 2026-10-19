Procon de Alegrete destaca cuidados para evitar golpes e práticas abusivas na oferta de crédito

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do Procon de Alegrete, alerta a população sobre os riscos de golpes envolvendo a oferta de empréstimos e a contratação de crédito. A iniciativa busca conscientizar os consumidores sobre práticas abusivas, ligações insistentes e cobranças antecipadas que podem resultar em prejuízos financeiros.

Entre as principais situações que exigem atenção estão as ligações telefônicas oferecendo crédito com insistência, a pressão para que o consumidor contrate empréstimos imediatamente e os pedidos de pagamento antecipado sob a justificativa de liberar o dinheiro. Essas práticas podem indicar tentativas de golpe e devem ser tratadas com cautela.

O Procon reforça que o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 54-C, proíbe práticas de assédio ou pressão na oferta de crédito, com atenção especial aos consumidores em situação de vulnerabilidade, como pessoas idosas. Antes de contratar um empréstimo, o consumidor deve receber informações claras sobre o tipo de crédito, os custos totais, os juros, os riscos e as consequências do atraso no pagamento.

Como se proteger

A orientação é não tomar decisões sob pressão, desconfiar de promessas de crédito fácil e nunca realizar pagamentos antecipados para a suposta liberação de empréstimos sem verificar cuidadosamente a legitimidade da operação. Também é importante comparar taxas e condições, confirmar se a instituição financeira é autorizada pelo Banco Central e não compartilhar senhas ou códigos de segurança por telefone ou mensagens.

Caso receba uma oferta suspeita, o consumidor deve interromper o contato, guardar mensagens e comprovantes e procurar os canais oficiais da instituição financeira. Se houver suspeita de fraude ou prejuízo financeiro, é importante registrar a ocorrência junto às autoridades competentes e buscar orientação.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do Procon de Alegrete, reforça a importância da informação e da prevenção para evitar golpes e garantir o respeito aos direitos do consumidor.

Foto: arquivo do PAT