Procon inicia “Operação de Natal”

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, começou nesta semana a “Operação de Natal” com objetivo orientar lojistas e consumidores no processo de compra e venda, mantendo uma relação de consumo saudável. Durante a semana de 16 a 20/12, os técnicos do Procon farão uma fiscalização no comércio de Alegrete, verificando itens que são importantes para evitar transtornos na hora ou depois da compra dos presentes de natal.

Algumas informações são importantes como a placa com endereço e telefone do Procon em local visível, caso o estabelecimento faça diferenciação no valor à vista ou a prazo e se as mercadorias estão com etiqueta de preços em moeda nacional e os produtos nas vitrines também devem estar precificados, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Outro item importante é a emissão da nota fiscal, um direito dos consumidores, caso aconteça algum problema com o produto comprado.

Algumas dicas importantes para as compras natalinas:

– Pesquise os preços e evite compras por impulso

– Identifique se, nas vitrines das lojas, os produtos em exposição estão com preços

voltado com a face para o lado externo

– As lojas não são obrigadas a aceitar cartão de crédito, mas, caso aceitem, não poderão fazer restrições como impor limite para compra no cartão

– Nas compras a prazo, o ideal é pesquisar as taxas praticadas entre as financeiras

Mais informações pelos telefones 3426 2105, 3961 1053 e 3961 1700.

