Procon mantém alto número de atendimento de direitos dos consumidores

Compartilhe









21 Shares

O Procon de Alegrete, mesmo na pandemia, não diminui os atendimentos. O coordenador, Jeferson Cambraia, diz que atendem por agendamento, online, pelo email [email protected] Isso para assegurar as normas de segurança quanto à

saúde de todos na prevenção ao novo coronavírus, informa.

As reclamações recaem nas faturas de luz e água em que consumidores acusam alto preço das contas. Cambraia diz que, também, continuam as reclamações contra as empresas de telefonia e das financeiras em que as pessoas acusam cobranças que não contrataram.

Fora este trabalho interno, a equipe do Procon também atua em auxilio à fiscalização do Município no controle de filas da Caixa Federal, para evitar que entrem mais pessoas que o permitido em algumas lojas.

Mesmo na pandemia as pessoas precisam assegurar seus direitos, diz Cambraia, e o Procon está atento e buscando atender a todas as reclamações.