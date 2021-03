Procon multa duas agências em Alegrete e multa pode chegar a R$ 38 mil reais

Compartilhe















O Procon de Alegrete, notificou nesta semana duas agências bancárias de Alegrete. As notificações foram motivadas pela denúncia de dezenas de consumidores, que alegam não estar conseguindo acesso aos canais de atendimento dessas agências para fazer o agendamento de seu atendimento.



Segundo os consumidores, todos os telefones disponíveis nessas agências bancárias completam as chamadas, contudo não são atendidos, mas quando são, os funcionários informam que não há mais disponibilidade de agendamentos naquele dia e orientam o cliente a ligar novamente para fazer o referido agendamento.

O Procon entregou as notificações às agências bancárias, que terão o prazo de (10), dez dias para apresentarem a sua defesa, de modo que caso fique comprovado essas deficiências nos atendimentos, a multa poderá chegar aproximadamente a R$ 38 mil.

Os gerentes das agências, em uma primeira conversa, justificaram que estão cumprindo o Decreto Estadual, que restringe os funcionários em 50%, bem como há funcionários que são do grupo de risco e outros em atestados médicos, o que diminui o número de trabalhadores nas agências.

“O Procon aguardará a manifestação oficial das agências bancárias para posteriormente tomar uma posição”, afirmou o coordenador do Procon Alegrete Geferson Maidana Cambraia.

Fonte e Fotos: DPCom/PMA