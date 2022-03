Procon realiza Semana em Homenagem ao Dia Mundial do Consumidor

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), através do Procon, com apoio do Centro Empresarial de Alegrete e Sindilojas, deu início na tarde de ontem, dia 14 de março, ao primeiro evento incluído dentro da Semana em Homenagem ao Dia Mundial do Consumidor.

O evento teve início às 15h, obtendo a participação presencial da Equipe do Procon, composta por Gefeson Cambraia, María Carolina Corrêa, Franciele Gediel e Luiz Antônio Rogoski, além do Gerente Executivo do CEA, Márcio Daniel, os representantes regionais da Operadora Claro, Rafael Campodonio e Guilherme Lacerda.

De forma online, estiveram presentes a representante da Operadora Vivo, Ana Paula Almeida, a representante da Operadora Tim, Valéria Câmara, e a representante da Operadora Claro, Vanessa Correia.

Na ocasião, vários assuntos foram abordados, entre eles, a cobrança indevida nos planos de telefonia, a responsabilidade das lojas de franquia instaladas no município, e quanto a migração dos clientes da Operadora Oi móvel para a Operadora Tim.

Também foi debatido sobre as vantagens e desvantagens para os consumidores, bem como uma maior transparência nas relações de consumo entre as Operadoras e seus clientes.

Neste sentido, houve uma maior aproximação entre as Operadoras e o Procon, a fim de alinhar suas posições com o intuito de que os consumidores possam receber serviços com mais qualidade e transparência.