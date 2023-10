Procon registra acentuado movimento em Alegrete

No dia 9, não foi foi diferente com registro de atendimento a muitas pessoas. As maiores demandas são em relação a dúvidas sobre empréstimos, cartões de crédito, reclamação contra RGE, Corsan, operadoras de telefonia e sobre contratos de aluguel.

O atendimento aos consumidores é pela parte da manhã e com agendamento, mas os casos mais urgentes são atendidos sem a necessidade de agendar, lembra o diretor do Procon. o serviço atende em salas do antigo CEMA na rua Luis de Freitas no centro de Alegrete.