Procon registra redução na cesta básica de junho, mas preço do açúcar, tomate e cebola estão nas alturas

O Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa de preços da Cesta Básica, o trabalho é referente ao mês de junho de 2023.

De acordo com os técnicos do órgão de defesa do consumidor, em uma comparação com os valores de maio, houve uma pequena redução de preços.

O maior preço da Cesta Básica em maio foi de R$ 276,97, sendo que agora no mês de junho ficou em R$ 262,32. Já o menor preço da Cesta Básica de maio, ficou em R$200,65 e no mês de junho foi praticamente o mesmo, ou seja, em R$200, 66.

Entretanto, a média de preços entre maio e junho, comprova que houve sim uma redução de preços, onde os valores ficaram em R$244,62 e R$236,82 respectivamente.

Conforme o Procon, os produtos que mais contribuíram para redução dos preços da Cesta Básica em junho, foram os preços do óleo de soja, leite integral, o kg da cebola, feijão e preço do macarrão.

Foram pesquisados os preços de 15 estabelecimentos, com 34 itens, sempre levando em consideração o menor preço dos produtos, independente da marca ou ou qualidade.

Porém, na lista divulgada alguns itens chamam a atenção. O pacote de 5kg de arroz foi encontrado por R$ 25,49 e o açúcar pacote de 5kg por R$ 31,11. A carne de agulha teve o quilo oferecido por R$ 27,99. No hortifruti, os vilões são o tomate e cebola, o quilo foi encontrado por R$ 9,99 e R$ 9,98 respectivamente.