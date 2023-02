Procura-se motorista fujão que provocou o capotando de um gol e fugiu

No último domingo(19), um motorista provocou um violento acidente e fugiu do local. A vítima que ficou com danos de grande monta no carro, precisa do auxílio da população para localizar o condutor responsável pela colisão.

Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar, por volta das 04h20min, foi acionada na Praça General Osório em decorrência de um acidente de trânsito.

No endereço, foi constatado que o automóvel VW/Gol, conduzido por um homem de 29 anos, trafegava na rua Dr. Lauro Dornelles sentido centro-bairro, quando um outro veículo, o qual não soube informar detalhes, acabou o abalroando e após fugiu. O suspeito nem ao menos parou para prestar socorro à vítima que contou com ajuda de pessoas que passavam pelo local.

Com impacto, o Gol capotou e teve muitos danos materiais. O condutor e o Gol estavam com a documentação em dia e foram liberados.

Na sequência, a vítima foi até alguns estabelecimentos e conseguiu vídeos do momento do acidente. Tem outras filmagens que serão disponibilizadas à Polícia e deverão ser importantes na identificação do responsável- acrescentou.

Mesmo assim, se alguém tiver qualquer informação sobre o veículo que causou o acidente deve entrar em contato com a Brigada Militar(190) ou Polícia Civil (34270300).