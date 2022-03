Procurado pela Interpol, uruguaio condenado por matar marido da amante é preso no RS, diz PF

Um uruguaio de 49 anos foi preso nesta sexta-feira (25) em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a 150 km de Porto Alegre. O indivíduo era procurado pela Interpol, com mandado de prisão expedido em razão da condenação definitiva por homicídio duplamente qualificado.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o preso respondeu pelo assassinato do marido de sua amante no Uruguai em outubro de 2001. O homem teria decapitado a vítima e ateado fogo no corpo.

O condenado foi preso pela Polícia Civil e conduzido para a Delegacia da PF de Santa Cruz do Sul, para registro da ocorrência e posterior extradição.

Em 2004, o acusado foi condenado a 22 anos de prisão em Rivera, cidade uruguaia que faz fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A Justiça do país vizinho considerou que o crime foi premeditado e agravado pela forma das agressões. No final de 2011, o condenado foi beneficiado com saídas temporárias e, em 2012, não voltou mais para a cadeia.

No ano passado, a Polícia Civil do RS passou a investigar a suspeita de que o uruguaio estava se escondendo no estado. Desde então, houve o contato com as autoridades do país, que acionaram a Interpol.

O homem estava escondido em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Contudo, o procurado abandonou a casa onde vivia e se mudou para Santa Cruz do Sul.

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu o pedido da Interpol, expedindo a ordem de prisão que culminou com a detenção do uruguaio.

Fonte: G1