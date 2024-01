Procurador Geral de POA e Delegado da Associação Nacional de Procuradores visita Alegrete

Em sua estada no município, antes de cumprir uma agenda na cidade de Uruguaiana na inauguração da nova sede da Procuradoria Geral do Município, visitou a redação do Portal Alegrete Tudo. A conversa de pouco menos que uma hora, destacou a atuação do profissional que é presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre – e delegado da Associação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM.

Ele conta que os procuradores ficam responsáveis por representar, em assuntos judiciais ou extrajudiciais, a gestão municipal. Cabe aos profissionais cuidar do planejamento, coordenação, controle e execução das atividades jurídicas de interesse da capital do RS.

“Contribuir para uma cidade melhor é o que move a advocacia pública municipal”, destaca o procurador. Acompanhado da esposa Andréia Fioravante, advogada e mentora do Projeto Social Despertando Mulheres, o profissional dá uma aula sobre procuradoria. Trabalha entre 115 procuradores em Porto Alegre, cada um atende uma específica área. Deixa claro, que é concursado como procurador municipal, com ampla formação e conhecimento na atividade.

“A atuação do Procurador Municipal é norteada pela Lei Orgânica, que ampara nossas decisões com ética, responsabilidade e espírito público”, explica. Na prefeitura de Porto Alegre, Domingues participa da formulação e viabilização das políticas públicas em conformidade com a Constituição e com a Lei, promove a sua implementação e execução, além de representar o Município em Juízo, prestar assessoria e consultoria jurídica aos órgãos da Administração, gerindo processos disciplinares e a dívida ativa.

Das 5.570 cidades brasileiras, 3.677 não têm procuradores municipais concursados, o que representa 66% dos municípios. A conclusão é do 1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil, elaborado pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) com dados de abril a dezembro de 2016.

Procuradorias municipais no Brasil são compostas, em maior parte, por procuradores comissionados. O dado faz parte do “1º Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal do Brasil”. Segundo o livro, somente 34,4% das cidades brasileiras têm procuradores ativos que passaram por concurso público.

Conforme levantamento da obra, fruto de parceria com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) e lançada este mês, o Nordeste é a região com o segundo menor índice, com apenas 23% dos municípios que contam com chamados procuradores de carreira. No Sul, o número é de 62,3%.

“Como Procuradores Municipais, assumimos o compromisso de garantir o cumprimento da Lei para a construção de uma gestão pública transparente, ética e comprometida com o bem-estar dos cidadãos”, enfatiza.

O Dr. Armando ainda está longe de obter aposentadoria, mas não titubeia em responder ao final da entrevista onde gozaria sua aposentaria. – Não me perguntes onde fica o Alegrete….segue o rumo do teu próprio coração, cantarola o profissional, que além de conhecer o funcionamento do PAT, esteve na rádio Nativa FM.

Fotos: reprodução