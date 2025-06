Procuradoria Especial da Câmara comemora a criação da Secretaria Estadual da Mulher

Em maio deste ano, a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal realizou o evento Dia D – “Mulheres em Debate”, organizado após o aumento de casos de feminicídios no Rio Grande do Sul. Neste evento, ocorreu o ato de entrega da moção de apoio à criação da Secretaria Estadual da Mulher para a representante da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do RS. A iniciativa da moção foi do vereador Eder Fioravante e assinada por todos os vereadores da Casa, incluindo a Procuradora da Mulher, vereadora Firmina Soares.

A Procuradora da Mulher do Legislativo Alegretense, vereadora Firmina Soares, expressou que a moção de apoio somou nos esforços para a criação da pasta, que foi extinta em 2015. “Foi uma importante conquista, mas precisamos seguir lutando por mais ações municipais e estaduais em proteção às mulheres. Não queremos perder mais nenhuma para a violência”, concluiu a Procuradora.

“Este apoio proposto pela Câmara reafirma o nosso compromisso e a responsabilidade em fortalecer políticas públicas que visam o combate à violência de gênero”, pontuou Firmina.

A moção do Poder Legislativo para a recriação da Secretaria da Mulher foi assinada por 50 parlamentares. A proposta de estrutura apresentada para a nova pasta, articulada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), conta com dois departamentos e nasce com três frentes principais: enfrentamento à violência contra as mulheres, fortalecimento das redes de acolhimento e ampliação da autonomia financeira das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Foto e Fonte: Assessoria CMA