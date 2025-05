Produção de hortifrutigranjeiros também é afetada pela chuva em Alegrete

Com o acumulado de chuva em mais de 200 mm em Alegrete, além da elevação do nível do Rio Ibirapuitã que está em cota de alerta, vários setores são prejudicados. Muitas estradas e pontes do interior já começaram a não dar passagem em muito pontos com agua sobre a pista e sangas cheias.

Um setor que está sendo prejudicado é o de hortifrutigranjeiros. Pedro Moraes, que integra a Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros de Alegrete, explica que este excesso de água faz com que a raiz da planta apodreça e comprometa o seu crescimento, ou as plantas, já crescidas, fiquem com fungos. Ele adianta que pode haver quebra na produção de legumes e verduras de produtores da agricultura familiar de Alegrete.

A agricultura familiar de Alegrete produz verduras, legumes, frutas, mel, leites e seu derivados. As vendas acontecem nas feiras na praça Getúlio Vargas, no espaço do Feirante ao lado da Unipampa e alguns entregam, via pregão eletrônico, esse alimentos para a merenda da escolar e em quartéis de Alegrete