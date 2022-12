Produção de resíduos dobra no final de ano na cidade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ressalta-se que os contentores azuis são destinados a recicláveis e os marrons seguem utilizados para os orgânicos em compostagem, assim reduzindo a quantidade de resíduos encaminhados ao aterro. Os horários das coletas estão disponíveis no link a seguir: Mapa da Coleta de Resíduos

Caso seja feita a separação dos resíduos por parte dos munícipes em suas residências, serão evitadas a contaminação dos materiais reaproveitáveis, a proliferação de vetores e ainda será possível auxiliar para um melhor visual do município, beneficiando a fauna e a flora local.

Clóvis Salbego, policial penal recebe moção de aplauso da Câmara

A coleta permanente de resíduos será responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam) a partir de 2023. A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destaca que “fazemos um apelo à população para que haja o cuidado na hora de descartarmos os nossos resíduos. É importante mantermos o município limpo e pensarmos no bem do meio ambiente”, afirma.

A alegretense que luta pela plenitude de defesa e do cumprimento da Lei de Execução Penal

Os resíduos eletrônicos e óleo de cozinha doméstico podem ser destinados à Semmam, através do ecoponto, mediante agendamento. Já os pneus inservíveis também são destinados ao ecoponto todas quartas-feiras, no período da manhã. Produtos como lâmpadas, pilhas, baterias, embalagens de agrotóxico, produtos veterinários fazem parte da logística reversa (Lei 12.305/2010)

Mais informações sobre demais serviços prestados podem ser obtidas via e-mail meioambientealegrete@gmail.com ou (55) 3961-1682.