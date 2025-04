Produção do leite é afetada e preço já é sentido pelos consumidores

Eventos meteorológicos extremos (ondas de calor e estiagem), que ocorreram no último verão, impactaram significativamente a atividade leiteira. A constatação está publicada no Comunicado Agrometeorológico 83 – Especial Biometerológico Verão 2024/2025– “Biometeorologia aplicada à bovinocultura de leite no Rio Grande do Sul.

Divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), o levantamento apurou que houve perda de produção; baixo desempenho reprodutivo das vacas; maior suscetibilidade às doenças, como a mastite; e aumento dos custos de produção. Tudo em decorrência da associação de fatores como estresse térmico calórico moderado, deficiente disponibilidade forrageira nos campos e má qualidade da água.

Em Alegrete, produtores sentiram na pele os efeitos da seca e o aumento em alguns produtos base que sustentam a cadeia leiteira, como o iogurte. Suba nas rações que alimentam os animais e mais alguns remédios que garantem que as vacas não sofram com carrapatos subiram de valor, cerca de 26%. Além disso, produtores não utilizam só do leita para subsistência, muitas vezes são os próprios donos de empresas de iogurte, margarina e outros e com isso, acabam por elevar o preço desses produtos que são a base de leite.

Em Alegrete, produtos como iogurte, leite, queijo e mais alguns, também tiveram aumento de preço nos estabelecimentos de Alegrete. O maior impacto para os consumidores foi o iogurte, que subiu cerca de 18% em algumas marcas, nos supermercados do Município. As próprias caixas de leite, de um litro variaram de acordo com a marca, mas em média subiram no mínimo R$ 0,60 centavos em relação a janeiro.

O Conseleite anunciou ainda o valor consolidado para o mês de abril de 2025 em R$ 2,951, 2,85% acima do consolidado de janeiro de 2024 (R$ 2,6081). O cálculo é elaborado mensalmente pela Universidade de Passo Fundo (UPF), com dados fornecidos por indústrias, considerando a movimentação dos primeiros 20 dias do mês, e leva em conta parâmetros atualizados pela Câmara Técnica do colegiado em 2023.

Fonte: Agrometeorológico 83