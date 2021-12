Produções cinematográficas que ficaram marcadas por tragédias em sets de gravações

Quem que não gosta de assistir a um bom filme? É difícil encontrar alguém que não seja amante das produções cinematográficas. É claro que há exceções a parte. No entanto, podemos dizer que a grande maioria das pessoas, em seus momentos de lazer, vão ao cinema assistir a um lançamento ou decidem fazer um programa caseiro, com um bom filme e uma boa pipoca.

A todo o momento, novos filmes são produzidos. Uma parcela significativa deles acaba concentrando o seu sucesso em determinadas localidades. Por outro lado, uma porcentagem pequena consegue estourar pelo mundo, garantindo lucros astronômicos e recordes de bilheterias. O longa-metragem “Vingadores: Ultimato”, por exemplo, atualmente, é o filme que detém o recorde de arrecadação: US$ 2,80 bilhões.

Porém, há filmes que acabam se tornando conhecidos por um motivo curioso e, ao mesmo tempo, triste: tragédia no set de filmagens. Grandes produções do cinema não são lembradas pelos seus enredos bem produzidos ou por suas trilhas sonoras marcantes, mas por acidentes e casos trágicos nos sets de gravações. Na sequência, apresentamos exemplos de curtas e longas-metragens, os quais ficaram conhecidos por episódios em que atores ou membros da equipe de produção perderam suas vidas durante as gravações.

Começo trazendo o clássico “O Corvo” (1994), protagonizado por Brandon Lee. O filho de Bruce Lee acabou falecendo durante a filmagem de uma cena, em que o jovem ator, de apenas 28 anos, foi atingido por uma arma na qual deveria conter bala de festim, ao invés de munição de verdade. Outro caso que também repercutiu bastante na mídia é o de Steve lrwin. O naturalista australiano era conhecido como o caçador de crocodilos e, durante uma pausa nas gravações da série “Ocean’s Deadliest”, em 2006, foi ferido pelo ferrão de uma arraia e acabou não resistindo.

Nem todo mundo sabe, mas durante as filmagens do clássico “Ben-Hur”, de 1925, um dublê, que não teve o seu nome divulgado, foi morto durante as filmagens de uma cena de corrida de bigas (carroças de duas rodas, movidas por dois cavalos). Esse caso foi semelhante ao do longa “Triplo X”, de 2002. Durante as gravações do filme, Harry L. O’Connor (dublê de Vin Diesel) acabou vindo a óbito enquanto fazia parasailing, atividade esportiva que se usa asa de parasail, parecido com um pára-quedas, a qual é puxada por um barco a motor.

João Baptista Favero Marques