Produtor denuncia homem que invade sua propriedade; sem autorização ele corta e troca cadeados

De acordo com a vítima, ela arrenda 73 ha de uma propriedade, que faz parte de um espólio, cujo inventário ainda está em curso. Contudo, há tempos vem enfrentando problemas com o acusado que é um dos herdeiros, pois ele está entrando no estabelecimento rural e retirando, cortando ou trocando os cadeados.

O produtor argumenta que o acusado não tem motivo para adentrar no local, tampouco, mexer nos cadeados, cortá-los e trocá-los. Na última semana, o herdeiro teria ido à propriedade e novamente feito a troca dos cadeados, impossibilitando a entrada da vítima ao estabelecimento.

Os cadeados fazem parte dos galpões que o produtor utiliza para guardar seus pertences, e as porteiras são os acessos para o campo. Portanto, diante da situação, o homem procurou a Delegacia de Polícia para registro e solicitou representação criminal contra o acusado.