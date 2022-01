Produtor do Pai Passo e Vasco Alves registra BO por prejuízo com as queimadas

Mais um produtor procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete em decorrência de incêndio culposo.

Nesta ocorrência, a vítima citou as localidades do Pai Passo e Vasco Alves. De acordo com o produtor, no último dia 16 de janeiro, cerca de 24ha da sua propriedade foram atingidas pelo fogo. Ele teve a perda da pastagem destinada aos animais e mais de 620 metros de cercas(moirões, tramas e aramados). A vítima pontua que o prejuízo é de 10 mil reais, somente em relação à cerca.

O sinistro foi originado no lado norte, mas atingiu a sua propriedade no lado Oeste devido ao vento forte e a seca. O fogo que teria iniciado em um capelinha no Vasco Alves, passou por cinco estabelecimentos rurais, somente naquela área.

O produtor rural falou aos policiais civis que reuniu uma equipe de homens na busca de tentar debelar o fogo, por esse motivo, evitou-se que algumas áreas não fossem atingidas. O prejuízo também foi registrado na rede elétrica de cerca de 2 mil reais em razão de postes queimados.