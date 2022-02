Produtor rural é preso no interior de Alegrete

A equipe da Delegacia de Polícia de Rosário do Sul e da Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Alegrete apuravam o esconderijo de um foragido em uma propriedade rural, no Inhanduí.

No local, o proprietário, que é padrasto do foragido, permitiu o acesso à residência, onde duas armas com registro vencido e uma espingarda sem registro, foram localizadas. Diante do fato, o produtor rural foi conduzido à delegacia de Polícia de Alegrete onde a ocorrência está em andamento. Uma fiança foi estipulada.