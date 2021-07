Produtor rural Miguel Nogueira De Oliveira, Miguéio, não resistiu a um infarto e morreu aos 69 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Morreu na noite de ontem(17), o produtor rural, sócio e Diretor Tesoureiro do Sindicato Rural de Alegrete, Miguel Arcanjo Nogueira de Oliveira.

Aos 69 anos, segundo informações de amigos, Miguel teria sido acometido por um infarto fulminante.

Miguel sempre foi um apoiador das causas nobres da cidade, exemplo foi o envolvimento na campanha do novo tomógrafo para Santa Casa. Quando iniciou com as doações pelo seu Maurício Goldemberg(in memorian), o produtor rural também foi um dos primeiros a realizar uma doação significativa.

Amava cantar Roberto Carlos e levava a vida de forma muito alegre. Estar perto das filhas e amigos era uma das suas maiores paixões. Muito ativo na sociedade era conhecido também, pelos mais íntimos como Miguéio, assim carinhosamente chamado.

Gratidão tem nome, endereço e família; e tudo começou numa tragédia na RS 118

Para os amigos, Miguel era um homem de muita grandeza, simplicidade e humildade.

O Sindicato Rural de Alegrete manifestou, em nome de sua diretoria, funcionários e associados, seu mais profundo pesar pelo seu falecimento.

O produtor rural deixa três filhas. As últimas homenagens ocorreram na Funerária Angelus na rua Daltro Filho. O sepultamento será neste domingo (18),as 16h. Nas redes sociais inúmeras demonstrações de carinho e homenagens.

Miguel era tio da diretora de Cultura, do Município, Andréia Oliveira.