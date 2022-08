Produtora de Alegrete é campeã de produtividade Safra 2021/2022

Share on Email

A grande campeã do Campeonato de Produtividade Lidero Safra 2021/2022, promovido pela BASF, colheu 315,7 sc/ha em Alegrete.

A produtora Eneida Carlesso, da Fazenda Santo Antônio, foi consagrada campeã no dia 27 de julho, durante um evento da empresa realizado em Santa Maria, no XII Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado.

“A nossa região tem muitas dificuldades em relação ao relevo, tivemos uma seca em virtude do La Niña e fizemos o possível para extrair o melhor”, relata o engenheiro agrônomo e consultor técnico da empresa Campo e Lavoura Planejamento e Consultoria Agrícola, Lucas Bastos.

Entre os destaques no desenvolvimento da safra, ele ressalta a genética das cultivares, a rotação de culturas, o bom controle químico e limpeza da área.

Também foram anunciados os campeões por região. Na Campanha, a Família Marin conquistou a premiação colhendo 310,1 sc/ha. Já a Agropecuária Caboa Mirim, da Zona Sul, chegou a 307,7 sc/ha. Artur de Brito, da Região Central, venceu com 297,5 sc/ha e José Vilmar Moraes do Evangelho, da Planície costeira externa, 273,1 sc/ha. Por fim, o campeão de Santa Catarina é Paulo Sehnem, do município de Medeiros, que colheu 238,5 sc/ha.

Apesar de um ano difícil, devido às condições climáticas, o campeonato registrou um aumento da produtividade em relação à safra passada. Conforme o Consultor de desenvolvimento agronômico da BASF, Guilherme Thom, houve melhora na plantabilidade e os materiais produtivos Lidero apresentaram teto produtivo mais alto.

Lidero é a marca de sementes híbridas da BASF. Conforme o Gerente de marketing estratégico da América Latina, Maurício Feijó, o objetivo do desafio é promover o legado dos rizicultores.

Na safra 2022/23, o foco do Campeonato será o sistema produtivo de arroz da BASF, incluindo o sistema Provisia. O objetivo é “conhecer e se aprofundar mais na tecnologia da rotação de culturas e sistemas”, afirma Feijó.

Com assistência técnica de Lucas Bastos e acompanhamento de Douglas Adolpho assistente técnico BASF Lidero da Fronteira Oeste, a Fazenda Santo Antônio chegou a uma produtividade que só era atingida em parcelas experimentais, e hoje graças a tecnologia de Sementes BASF Lidero foi possível chegar ao top da produtividade em nível nacional.

Ainda foi premiado como consultor de vendas, o Canal 3 Tentos de Alegrete, Reimar Pagel. O assistente técnico Douglas antecipa que para próxima safra a Basf irá disponibilizar sementes Lidero e o campeonato terá mais uma versão. Os interessados já podem entrar em contato com o RTV BASF Igor Pias.

“Para nós foi um baita feito, pois mesmo com as condições climáticas desfavoráveis ainda conseguirmos bons resultados. Como relata o gerente da lavoura, tivemos problemas com irrigação, secamos a barragem mas ganhamos o concurso”, avalia Adolpho.

Fotos: reprodução