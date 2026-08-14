Produtores alegretenses já podem fazer declaração do ITR pela internet

Desde a última segunda-feira (10), a Receita Federal disponibiliza a versão web do serviço Minhas Declarações do ITR, ferramenta que permite aos proprietários de imóveis rurais preencher, transmitir, retificar e consultar pela internet a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR). Com a novidade, não é necessário instalar programas no computador para realizar os procedimentos.

O acesso à plataforma é feito pelo Portal de Serviços da Receita Federal, mediante conta gov.br nos níveis prata ou ouro. A utilização do serviço online será obrigatória para pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóveis rurais com área superior a 100 hectares. Já os proprietários de áreas de até 100 hectares também poderão optar pela entrega por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD ITR 2026).

A DITR é o documento utilizado para informar à Receita Federal os dados cadastrais do imóvel rural e de seu titular, as áreas que compõem a propriedade e outras informações necessárias para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

Devem apresentar a declaração os proprietários, usufrutuários, titulares do domínio útil ou detentores de imóveis rurais, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Em situações específicas, a obrigação também pode alcançar condôminos, compossuidores e inventariantes.

Segundo a Receita Federal, a nova plataforma concentra em um único ambiente as declarações, recibos e documentos relacionados ao ITR. O sistema também oferece recursos como o pré-preenchimento de informações cadastrais e a possibilidade de acesso por dispositivos móveis, facilitando o acompanhamento e o envio da declaração.

A Receita Federal alerta ainda para a importância de observar os prazos estabelecidos para a entrega. A DITR apresentada fora do prazo está sujeita à Multa por Atraso na Entrega da Declaração (Maed).

A disponibilização da versão web busca simplificar o cumprimento das obrigações tributárias relacionadas aos imóveis rurais, ampliando as possibilidades de acesso ao serviço e permitindo que parte dos procedimentos seja realizada diretamente pela internet.