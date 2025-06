Produtores, atentem: seguro rural está disponível para contratação, aponta Mapa

Share on Email

A partir de junho, dos R$ 1,06 bilhão aprovados pelo Congresso para o programa, serão disponibilizados aos produtores R$ 280 milhões para a continuidade das contratações de apólices destinadas à cobertura de culturas de inverno. Deste total, R$ 36 milhões serão aplicados na fruticultura. Para a pecuária, foram reservados R$ 7,5 milhões. Para a silvicultura, R$ 1,5 milhão. Outros R$ 35,5 milhões estão previstos às demais culturas.

O produtor interessado em contratar o seguro rural deve procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize apólices de seguro rural. Atualmente, 17 seguradoras estão habilitadas a operar no PSR. O seguro rural é destinado a produtores – pessoas físicas ou jurídicas – que cultivem ou produzam espécies contempladas pelo Programa, independentemente do acesso ao crédito rural.

O percentual de subvenção ao prêmio está fixado em 40% para todas as culturas e atividades, exceto para a soja, cujo percentual é de 20%. Essa regra se aplica a qualquer tipo de produto e cobertura, conforme as normas do PSR.

Fonte: Correio do Povo