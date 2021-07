As feiras livres são importantes espaços, nos quais os produtores rurais podem oferecer e vender seus produtos à comunidade local. Em Alegrete, há mais de 20 anos é realizada a Feira Livre dos Produtores Rurais. Tradicionalmente, todas as terças e quintas-feiras, no período da manhã, os produtores montam suas barracas para comercializar seus produtos na Praça Getúlio Vargas, zona central do município.

O trabalho inicia no campo, na preparação da terra, nas plantações de verduras, frutas, legumes, entre outros, passando pelos cuidados que cada especialidade requer para produzir, até chegar na colheita e, posteriormente, na venda. Ainda, existe aqueles que também produzem alimentos, como pão, bolos, doces, etc. Todo o processo é realizado pelos feirantes, antes de tudo produtores rurais, e suas famílias. Um trabalho em equipe, que demanda muito esforço, cuidado, dedicação e amor. Inverno ou verão, chuva ou sol, enfrentando todas as adversidades, mas fazendo aquilo que acreditam. Seja no campo, seja nos dias de feira.

Nossa equipe esteve em um dia de feira conversando com os produtores. A seguir, você vai conhecer as barracas, os produtos e um pouco das histórias dos feirantes, muitos deles participam desde o início da Feira Livre dos Produtores Rurais de Alegrete. Na primeira banca (próximo ao Quiosque), estão os sócios André Bitencourt e Gilson Soares; ao lado, a banca do senhor Eugênio Becker e família; na seguinte, a de Sandro Model.

Apesar de muitas dificuldades ao longo do processo (da produção até a comercialização), e de ainda precisar de mais incentivo ao consumo de produtos locais, é praticamente unânime a constatação de que é uma luta diária, mas com muito bom humor e simpatia, fazem seu trabalho e atendem a comunidade alegretense ofertando sempre seus melhores produtos.

No vídeo abaixo, seguimos conversando com os feirantes. A quarta banca é a de Adriane Dalcin; ao lado, a de Amélia e Flávio Caferatti e, a última, a de Roseli Lopes.