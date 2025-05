Produtores de Alegrete iniciam mobilização por solução das dívidas

Eles começaram a chegar no final da manhã deste dia 16, com máquinas agrícolas, tratores e faixas, integrando-se ao movimento que ocorre em várias cidades do Rio Grande do Sul. “O movimento é espontâneo”, comentou um agricultor de Manoel Viana que veio se juntar aos produtores de Alegrete. Os manifestantes estão se revezando na concentração, que não tem data para terminar.

Os agricultores pedem a securitização das dívidas e ações urgentes do governo federal. O movimento conta com o apoio do Compre Rural e da SOS Agro RS, que vêm acompanhando de perto a situação dos produtores no estado.

A mobilização começou com uma série de protestos pacíficos para denunciar o grave endividamento enfrentado pelo setor agropecuário gaúcho. Os produtores buscam medidas concretas — como a securitização das dívidas rurais — diante de uma crise financeira que se arrasta há anos, agravada por estiagens severas e enchentes históricas.

Organizado por produtores de diferentes municípios, o movimento não tem previsão de término. Os participantes exigem ações imediatas que possibilitem a prorrogação dos débitos e a sobrevivência econômica de milhares de famílias que dependem da agricultura.