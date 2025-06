Produtores de Alegrete se juntaram a outros de várias cidades da região no bloqueio com sistema pare e siga na BR-290, em São Gabriel

Um grupo de produtores de Alegrete se reuniu em São Gabriel com agricultores de várias cidades da região e bloqueou a BR-290, no sistema de pare e siga — agora com um tempo maior de paralisação. O movimento também acontece em outras rodovias, como a BR-392, em São Sepé; a BR-153, em Bagé; e em trechos da região de Passo Fundo.

A mobilização por securitização — liderada por produtores de soja, milho e fumo — completa 27 dias e é motivada pelas sucessivas perdas causadas por estiagem e enchentes em 2024. Muitos agricultores não conseguiram colher nada e perderam inclusive máquinas e tratores na catástrofe climática que atingiu o RS em maio do ano passado. Produtores de outros estados, como Bahia, Goiás e Mato Grosso, manifestaram apoio ao movimento no Rio Grande do Sul.

Os manifestantes pressionam pela aprovação do Projeto de Lei 320/2025, de autoria do senador Luis Carlos Heinze (PP), que propõe transformar as dívidas em títulos do Tesouro Nacional, com prazo de pagamento de até 20 anos, dois anos de carência e taxas de juros anuais entre 1% e 3%. O teto de emissão desses títulos seria de R$ 60 bilhões. Como garantia para as operações, o projeto prevê a criação do Fundo Garantidor para a Securitização das Dívidas Rurais (FGSDR), com o objetivo de aumentar a liquidez e reduzir os riscos.