Produtores de Alegrete seguem mobilizados, e governo anuncia possível prorrogação de dívidas

Eles participam do movimento que ocorre em todo o Rio Grande do Sul e que solicita a securitização das dívidas de quem teve sérios prejuízos e perdas significativas nas lavouras em razão da enchente de 2024 e da seca no início de 2025. Em todo o estado, estão envolvidos pequenos e médios produtores rurais de diversas culturas e, na região, especialmente os sojicultores, que registraram perdas superiores a 40%.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou na noite desta terça-feira (20/5) que o Conselho Monetário Nacional (CMN) votará, nesta quinta-feira (22/5), uma resolução que autoriza a prorrogação das parcelas de crédito rural dos produtores gaúchos com vencimento em 2025. Segundo ele, o tema está “pactuado” e “pacificado” no governo federal.

Há seis dias, os produtores de Alegrete aderiram à mobilização. Na tarde de hoje, irão distribuir panfletos a quem passar pela rodovia, explicando a situação e os motivos do protesto.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Mais de 30 manifestações foram realizadas nesta terça-feira (20/5) em municípios do Rio Grande do Sul para reivindicar soluções do governo ao endividamento dos produtores rurais. Agricultores e pecuaristas pressionam por prorrogação ou securitização das dívidas, que vêm se acumulando há cinco anos. Somente o saldo das operações de custeio e investimento com vencimento em 2025 é de R$ 28 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).