Produtores de arroz do RS têm até 5 de novembro para se inscrever no Selo Ambiental

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) publicou o edital do Selo Ambiental do Arroz do Rio Grande do Sul 2026, estabelecendo os critérios, as etapas e os prazos para os produtores interessados em obter a certificação. As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro de 2026.

O edital está disponível no site do Irga, onde os arrozeiros podem consultar os requisitos para participação e as orientações para realizar a inscrição. O processo de certificação será conduzido em etapas, com análise documental e vistorias técnicas para verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos.

O programa contempla duas modalidades: o Selo Ambiental do Arroz Rastreado do Rio Grande do Sul (Selo Ouro) e o Selo Ambiental do Arroz do Rio Grande do Sul (Selo Prata). A participação nas fases seguintes depende do atendimento às exigências da etapa anterior.

Cronograma prevê três etapas de avaliação

O processo de certificação está dividido em três fases. A Fase A, destinada à inscrição dos produtores, ocorre de 7 de outubro a 5 de novembro de 2026. Na sequência, a Fase B, voltada às boas práticas, será realizada de 6 de novembro de 2026 a 31 de janeiro de 2027.

Já a Fase C, correspondente à verificação final, está prevista para o período de 1º de fevereiro a 31 de março de 2027. As avaliações incluem a análise da documentação apresentada e a realização de vistorias técnicas, conforme os critérios definidos no edital.

Sustentabilidade e valorização da produção

Desenvolvido pelo Irga, o Selo Ambiental tem como objetivo avaliar, registrar e reconhecer as ações de sustentabilidade adotadas nas propriedades arrozeiras. A iniciativa busca incentivar o uso responsável dos recursos naturais, a conservação ambiental e a melhoria contínua dos sistemas de produção.

A certificação também funciona como referência técnica para identificar e comprovar boas práticas sustentáveis na orizicultura gaúcha. Com isso, o programa amplia a visibilidade das ações desenvolvidas pelos produtores e fortalece o reconhecimento da produção de arroz associada à responsabilidade ambiental.

Além de atestar a conformidade das propriedades com os critérios estabelecidos, o selo procura evidenciar a contribuição da atividade arrozeira para a conservação dos recursos naturais. A proposta é valorizar o produtor não apenas pelo alimento que produz, mas também pelos benefícios ambientais gerados a partir de práticas responsáveis no campo.

Certificação pode facilitar acesso ao Pagamento por Serviços Ambientais

Outro aspecto importante do programa é a possibilidade de ampliar o acesso dos produtores ao sistema de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O mecanismo prevê o reconhecimento financeiro de práticas que geram benefícios coletivos, como a conservação da água e do solo, a proteção da biodiversidade, a preservação da vegetação nativa e a manutenção dos ecossistemas nas propriedades rurais.

Conforme a estrutura apresentada para o programa, o pagamento é composto por uma parcela-base, definida de acordo com a certificação, e uma parcela variável, vinculada ao desempenho ambiental da propriedade e às reduções de emissões evitadas. Nesse modelo, quanto maior a redução de emissões comprovada, maior poderá ser a parcela variável do pagamento, conforme as regras aplicáveis.

A perspectiva é que o reconhecimento técnico das práticas sustentáveis contribua para aproximar a produção agrícola dos mecanismos de valorização dos serviços ambientais, criando novas possibilidades de benefícios econômicos para os arrozeiros que atenderem aos critérios exigidos.

Nova etapa para a orizicultura gaúcha

Com a publicação do edital e a definição do cronograma, o Selo Ambiental inicia uma nova etapa, oferecendo aos produtores regras claras para participação e avaliação das práticas adotadas nas lavouras.

A iniciativa reforça a importância da sustentabilidade na cadeia produtiva do arroz e busca consolidar o reconhecimento das ações ambientais desenvolvidas no Rio Grande do Sul. Para os interessados, o próximo passo é consultar o edital completo no site do Irga e efetuar a inscrição dentro do prazo, que termina em 5 de novembro de 2026.