Produtores de hortifruti se reinventam para driblar as dificuldades na pandemia

Este ano foi bem atípico para a produção de hortifrutigranjeiros em Alegrete. O produtor, Pedro Alex Santos de Moraes, diz que começaram atravessando uma seca, talvez uma das maiores dos últimos 20 anos. Depois entraram numa pandemia e mudou tudo, como por exemplo, a proibição das feiras e fechamento das escolas as quais vendiam itens para a merenda escolar produzidos pela agricultura familiar.

Imagina a única fonte de renda da maioria dos agricultores e todo mundo adequado a atender aquela demanda até com contrato, foi bem difícil, atesta. Hoje nos reinventando para sobreviver, comentou Pedro Alex.

Ele diz que continuam com as feiras às terças e quintas na Praça Getúlio Vargas e, também uma em frente à sua casa no prolongamento da Avenida Tiarajú.

Só deste local ele já vendeu produtos para mais de 5 famílias. Eles se uniram para driblar as dificuldades e um outro produtor também realiza feira há 4 meses na localidade do Caverá, vendemos aos que cruzam pela rodovia VRS 806.

O produtor informa que tiveram que parar de produzir algumas verduras porque acabou a água.