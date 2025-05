Produtores decidem permanecer mobilizados e organizam tratoraço em Alegrete

Os produtores que estão com suas máquinas ao lado da BR 290, em Alegrete, decidiram continuar com a mobilização em frente ao Posto Texacão, pois até o momento não houve uma decisão por parte do governo em relação aos pedidos da categoria. Eles solicitam securitização, ou seja, renegociar prazos para pagamentos de dívidas a que vem acumulando prejuízos há mais de três anos com as perdas de lavouras, devido ao clima.

Lavouras, de Alegrete que eram para colher 50 sacos por hectare com a seca colheram apernas 10 sacos do produto por ha. Com isso aumentou as dívidas de quem plantou aqui no Município e o que pedem é mais prazo para que posam pagar suas dívidas em bancos.

A informação é de para quem planta poder pagar todos os custos da lavoura com terra, sementes, maquinários, insumos e trabalhadores e ter lucro é preciso colher uma média de 50 sacos de soja por hectares, abaixo disso começam a ter prejuízo.