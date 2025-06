Produtores gaúchos vão continuar mobilizados, pois a prorrogação de custeio não vai dar fôlego aos agricultores

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a resolução nº 5.220/2025 em reunião extrordinária. O texto autoriza a prorrogação em até três anos de dívidas de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com limite de R$ 90 mil por produtor. A renegociação fica limitada a 8% do saldo das parcelas das operações de custeio contratadas com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional em cada instituição financeira, com vencimento previsto no ano.

Mesmo com essa decisão, os produtores gaúchos vão manter a mobilização, pois dizem que tem previsão para a próxima safra de uma nova seca e esse negociação segundo Bruno Borjão, foi um repasse de responsabilidade do governo aos bancos e eles que vão por os juros que entenderem. – Explica que para terem um fôlego, já que vem há mais de cinco anos com prejuízos e poder plantar de novo, os produtores gaúchos pedem dois anos de carência e 10 para pagar o que devem aos bancos,

Borjão lembra que aqui no Estado, além dos produtores de soja, estão os de arroz, tabaco, milho que enfrentaram juntos a maior catástrofe do Estado em maio de 2024 e depois a seca no final do mesmo ano.

A SITUAÇÃO

Borjão mostrou dados que apontam que desde que começou luta por securitização, há mais de um ano, pedindo mais prazo para pagar o que devem 18 produtores gaúchos se suicidaram por não ver luz no fim do túnel.

Quanto aos maquinários, ele explica que muitos produtores na região foram notificados pela Justiça para devolver as máquinas, pois quando compram tratores que custam cerca de mais de um milhão eles acertam prazos de 10 anos para pagar e com a frustração de safra, tudo foi sendo prejudicado. Ele falou, inclusive, do pedágio e deu exemplo que se um caminhão sai daqui de Alegrete carregado para o Porto de Rio Grande paga só de pedágio, ida e volta, 800 reais -se referindo que alguns caminhoneiros vão aderir ao movimento.

EXPORTAÇÃO

Muitos comentam que produtores exportam e que ninguém come soja. Borjão explica que o governo põe o que tem que ficar para reserva nacional e só é exportado o excedente.

Em Alegrete e nas outras cidades do RS vão continuar com suas máquinas na BR e estradas gaúchas. Aqui no sistema siga e pare, liberando trânsito de tempo em tempo. É importante quem estiver em deslocamento, pela BR 290, que saiba da situação em todas as cidades ao longo da rodovia.