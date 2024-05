Produtores já podem acessar o sistema para emissão de GTAs

Com isso, já é possível emitir Guias de Trânsito Animal (GTAs) diretamente pelos produtores e médicos veterinários habilitados pelo Sistema de Defesa Agropecuária (SDA) no Produtor On-line.

De forma emergencial, as GTAs foram emitidas em contingência no módulo emergencial disponibilizado na Plataforma de Defesa Sanitária Animal (PDSA-RS), construído através da parceria entre a Seapi e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Com a retomada dos sistemas da Procergs, houve a migração dos dados de quase 60 mil GTAs emitidas desde 8 de maio para o SDA. Como resultado, algumas propriedades podem apresentar bloqueio para a emissão de guias devido à variação de saldos de animais no sistema, o que deve ser regularizado pelos produtores junto às Inspetorias de seus municípios.

A partir de agora, estão liberadas as emissões de guias para todas as categorias, incluindo o cadastro de eventos de todas as funcionalidades. Neste primeiro momento, não será exigido um prazo mínimo para o cadastro, mas a partir de 15 de junho, volta a ser exigido o prazo preconizado na legislação.

Foto: Sindicato Rural de Alegrete