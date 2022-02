Produtores pedem manutenção em trecho de terra da RS/566

Share on Email

A proximidade do início da safra de arroz de 2022 preocupa os produtores em relação ao estado das estradas do interior do município.

A Associação dos Arrozeiros sempre cobra a manutenção, quer de estradas vicinais que deve ser feita pela Prefeitura, como das de competência do DAER, visto que precisam estar em boas condições para o tráfego.

Um trecho que vem sendo cobrado para que se faça a patrolagem é o da RS/566, depois da parte que está sendo pavimentada, dentro do lote dois da obra.

A rodovia tem 90 km de extensão desde Alegrete até Itaqui e a previsão é que deste total, 30km estejam pavimentados. A sequência do trecho é de terra, e é neste que os produtores pedem manutenção, visto que está em péssimas condições.