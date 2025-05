Produtores protestam em todas as cidades da região ao longo da BR 290

A paralisação dos produtores aqui da região Fronteira- Oeste mais os do centro do Estado atinge todas as cidades ao longo da BR 290. Um motorista que passou pela rodovia, hoje 31, informa que em Rosário do Sul está trancado, no trevo nos dois sentidos. O mesmo acontece em São Gabriel com a paralisação com máquinas e produtores.

Na sexta-feira, foi difícil o deslocamento pela rodovia, em qualquer sentido, apontou o condutor que diz que é preciso ter cuidados, pois em alguns trechos a passagem só pelo acostamento e com restrições.

Os produtores de Alegrete se reuniram na noite de ontem e decidiram continuar o movimento até domingo. .