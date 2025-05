Produtores rurais de Alegrete aderem a mobilização com bloqueio na BR-290

Em Alegrete, eles bloquearam a BR-290 no sistema pare e siga, em frente à empresa Texacão. Nessas interrupções de fluxo, entregam panfletos que explicam os motivos da manifestação, iniciada há mais de 10 dias em todo o Estado.

O protesto começou bem cedo, com tratores sobre a pista, que permanece com bloqueios nos dois sentidos. A cada 10 minutos, a via é liberada, e os produtores voltam a ocupá-la. A manifestação, com a presença de produtores e trabalhadores rurais, faixas e máquinas, ocorre de forma pacífica e se estende por toda esta sexta-feira.

A Polícia Rodoviária Federal acompanha o protesto e informa que está sendo realizado um sistema de pare e siga para manter o fluxo na rodovia, conforme o acordado. Mais de 80 empresas de Alegrete fecharam as portas em apoio ao agricultores locais.