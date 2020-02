Produtores rurais devem apresentar seus talões para o censo 2020

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Alegrete está informando aos produtores rurais inscritos no município que deverão comparecer ao setor para apresentação do Talão de Notas Fiscais de Produtor Rural até o dia 15 de março. A documentação é necessária para o Censo 2020, que tem como ano base 2019.

Os dados do Censo ICMS são indispensáveis para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios, que determina o retorno do imposto à prefeitura. Serve também de base para o planejamento de ações da administração tributária do Governo do Estado, bem como para a realização de estudos de natureza fiscal e econômica por parte de institutos e orgãos de pesquisa.

A apresentação deve acontecer no setor de ICMS, localizado na Rua Dr. Quintana, 146. Para mais informações o telefone de contato é o (55) 3961 1702.

Foto: Armistrong Mafaldo/Banco de Imagens