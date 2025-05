Produtores rurais realizam tratoraço e se mobilizam para apoiar atingidos pela enchente

Share on Email

No início da tarde desta quarta-feira (28), eles deixaram a estrada e se dirigiram ao centro urbano. O tratoraço, mesmo sob chuva, percorreu as ruas até a frente da sede da Associação dos Arrozeiros, na Avenida Tiaraju.

Os produtores anunciaram que irão prestar auxílio às famílias atingidas pela enchente em Alegrete, sensibilizados com o sofrimento de quem enfrenta o frio tendo que deixar suas casas.

Diversos trabalhadores das lavouras participaram do ato. Caminhões, tratores e outras máquinas agrícolas se juntaram à manifestação, que reivindica a securitização das dívidas — ou seja, a renegociação dos prazos para o pagamento dos empréstimos bancários contraídos para custear o plantio da safra, a compra de maquinário e o arrendamento de terras.

Com prejuízos acumulados devido às severas quebras de safra dos últimos anos, os produtores de diversas culturas em todo o Rio Grande do Sul, agora impactados também por enchentes e secas, reforçam o pedido por medidas emergenciais de apoio, como a securitização no Estado.