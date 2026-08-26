“Produtores rurais são nossos olhos no combate ao abigeato”, destaca delegado da 2ª DECRAB em Alegrete

Desde o dia 27 de julho deste ano, o delegado Vinícius Seolin está à frente da 2ª Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (2ª DECRAB), em Alegrete. Com experiência em diferentes áreas da Polícia Civil, o policial assumiu a unidade com a missão de intensificar o enfrentamento aos crimes praticados no meio rural e ampliar a proximidade com produtores e comunidades do interior.

Natural de Candelária, Seolin já atuou na Delegacia de Roubo de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), na Delegacia de Homicídios e também passou pela Polícia Civil em Uruguaiana. A experiência adquirida ao longo da carreira agora é aplicada à realidade da região de Alegrete, onde o delegado pretende fortalecer as ações de investigação, fiscalização e prevenção aos crimes rurais.

Em visita ao gabinete da 2ª DECRAB, a reportagem conversou com o delegado sobre os desafios enfrentados pela Polícia Civil no combate ao abigeato e aos demais crimes que atingem propriedades rurais.

Segundo Seolin, embora os indicadores oficiais apontem para uma redução da criminalidade rural em comparação com anos anteriores, os números precisam ser analisados com cautela. Para ele, a subnotificação ainda é um dos principais obstáculos para que a polícia tenha uma dimensão precisa da realidade enfrentada pelos produtores.

“Os produtores rurais são nossos olhos no combate ao abigeato.”

O delegado destaca que a participação da comunidade rural é fundamental para o trabalho policial. Ele orienta que todo fato criminoso seja comunicado às autoridades, independentemente do valor ou da quantidade de animais envolvidos.

“Seja uma galinha, uma ovelha, é de suma importância registrar o fato”, afirma.

De acordo com o delegado, os grupos envolvidos em crimes rurais estão cada vez mais organizados e, por isso, informações aparentemente pequenas podem contribuir para a identificação de padrões, suspeitos e áreas de atuação.

Abigeato apresenta crescimento nos registros

Os dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) reforçam a necessidade de atenção ao problema. Em Alegrete, os registros de abigeato passaram de 12 ocorrências no primeiro semestre de 2025 para 20 no mesmo período deste ano.

O crescimento representa uma alta de 66,7% e foi o maior percentual de aumento entre os indicadores analisados no período.

Apesar dos números, a Polícia Civil destaca que, de forma geral, os índices de criminalidade no meio rural apresentam redução quando comparados a períodos anteriores. A avaliação, entretanto, é de que os registros oficiais não necessariamente representam toda a dimensão dos crimes praticados nas propriedades.

Para Seolin, deixar de registrar uma ocorrência pode dificultar a atuação das forças de segurança e a identificação dos responsáveis.

“Não importa o tamanho do prejuízo. É fundamental que a vítima registre a ocorrência ou faça a denúncia. Hoje, inclusive, esse registro pode ser realizado de forma on-line. Somente com essas informações conseguimos identificar os autores e dar uma resposta rápida e eficaz”, explica.

Registro ajuda nas investigações

Além de possibilitar a investigação de um caso específico, o registro das ocorrências permite à Polícia Civil cruzar informações e identificar possíveis conexões entre diferentes crimes.

Segundo o delegado, o produtor que comunica um furto ou abigeato contribui diretamente para o mapeamento da criminalidade rural. Informações sobre horários, locais, características dos animais, veículos suspeitos e movimentações incomuns podem auxiliar no trabalho dos investigadores.

A orientação é para que os produtores não deixem de comunicar situações suspeitas, mesmo quando não houver certeza sobre a autoria ou quando o prejuízo parecer pequeno.

Integração entre Polícia Civil e Brigada Militar

Outro ponto destacado por Seolin é a parceria entre a Polícia Civil e a Brigada Militar. Segundo ele, a integração entre as duas instituições tem sido fortalecida e é fundamental para ampliar as ações de prevenção e repressão aos crimes no campo.

Enquanto a Brigada Militar atua especialmente no policiamento ostensivo e na prevenção, a Polícia Civil concentra esforços na investigação e na identificação dos responsáveis pelos delitos.

A atuação conjunta permite uma resposta mais eficiente diante das ocorrências e também contribui para a troca de informações sobre movimentações suspeitas e possíveis grupos criminosos que atuam na região.

Conhecimento da região como aliado

Conhecedor das características do interior do Estado, o delegado Vinícius Seolin afirma que pretende utilizar essa experiência para fortalecer o trabalho da 2ª DECRAB.

Desde que assumiu a unidade, o policial vem intensificando ações de fiscalização e investigação, buscando ampliar a presença da Polícia Civil no meio rural e estreitar o relacionamento com produtores e entidades ligadas ao setor.

A estratégia envolve não apenas a repressão aos crimes já praticados, mas também a prevenção e a construção de canais de comunicação mais eficientes com quem vive e trabalha no campo.

“O crime de abigeato não cessa e estamos buscando dar uma resposta à altura. Por isso, a denúncia e o registro das ocorrências são fundamentais”, reforça o delegado.

Canal de denúncias

A 2ª DECRAB mantém um canal de atendimento 24 horas para receber informações da comunidade. As denúncias podem ser encaminhadas pelo telefone (55) 98451-1681, inclusive por WhatsApp.

A Polícia Civil reforça que a participação dos produtores e moradores do interior é essencial para o enfrentamento dos crimes rurais. O registro das ocorrências e o repasse de informações ajudam a direcionar as investigações e podem contribuir para a responsabilização dos envolvidos.

Com uma nova gestão à frente da 2ª DECRAB, a expectativa é ampliar a integração com os produtores e demais forças de segurança, fortalecendo o combate ao abigeato e aos crimes que afetam diretamente a população do campo.