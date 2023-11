Proerd, programa de prevenção às drogas, formou 83 alunos de escolas de Alegrete

A cerimônia, realizada no salão de eventos do Sicredi, lotado, contou com a presença expressiva de familiares, autoridades, integrantes da Brigada Militar, educadores e a cobertura da imprensa, destacando a importância do evento.

O Proerd, retomado após cinco anos sem ser realizado, teve sua última edição no ano passado, onde duas turmas concluíram o programa. Este ano, em junho, foi a segunda formatura onde quatro escolas participaram da primeira etapa, resultado do empenho do Soldado Busnelo, responsável pela reintrodução do programa nas escolas da região após buscar capacitação em Passo Fundo.

E como em todas as demais, nesta terceira etapa(formatura), os alunos realizaram o juramento, reafirmando seu compromisso de dizer “não” às drogas. A surpresa especial foi a presença do mascote do programa, o Leão Daren. Ao todo, 83 alunos de escolas municipais receberam certificados, incluindo a Escola Estadual Emílio Zuñeda, EMEB Alcy Vargas Cheuiche, Escola Estadual Lauro Dorneles e EMEB Waldemar Borges.

Além da formatura, foram mencionadas atividades extras, como um dia na Brigada Militar, no Quartel da BM, onde os alunos vivenciaram uma experiência inédita. Oficinas e explanações sobre equipamentos, viaturas e ações da BM foram oferecidas, com o apoio dos Bombeiros. Junior Lanches e a EComix contribuíram com a alimentação para as crianças durante esses dois dias.

O Proerd, um programa de educação preventiva ao uso de drogas, concentra-se no ensino de técnicas centradas na resistência à pressão dos colegas, oferecendo apoio às crianças para que possam dizer não às drogas. As aulas foram ministradas pelo instrutor Soldado Busnelo, uma vez por semana. Vanessa Morais representou o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), evidenciando o suporte e envolvimento da comunidade nesse projeto.

Diversas autoridades estiveram presentes, incluindo o Comandante do 2º RPMon e do CRPO-FO – Major Silveira, Capitão Yadóia, Tenente Aguiar, Tenente Nei Machado responsável por coordenar a formatura e o projeto, Secretária de Assistência Social Iara Caferati, Secretário de Segurança, Daniel Rosso, Secretário de Educação, Rui Medeiros, Delegada Fernanda Mendonça Titular da 1ª DP e DPPA, Conselho Tutelar, Vereadores, entre outros.

O projeto Proerd continua desempenhando um papel crucial na comunidade, oferecendo ferramentas educacionais para fortalecer a resistência contra o uso de drogas e promover um ambiente escolar mais seguro e saudável. A presença de autoridades e o engajamento da comunidade destacam a importância contínua desse programa em Alegrete. A Banda da Brigada Militar realizou uma linda participação.

Tenente Nei agradeceu às empresas parceiras e preconizou o trabalho realizado pelos colegas da Brigada Militar, destacando o crescimento do projeto que passou a englobar escolas várias escolas do Município.

Fotos : Vanessa Morais