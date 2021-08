Professor Cláudio Goldemberg morre aos 66 anos

Share on Email

Cláudio estava com 66 anos e era filho do ilustre Maurício Goldemberg, que perdeu a batalha pela Covid-19, em março de 2021, aos 91 anos.

Maurício Goldemberg, depois da última grande batalha contra a Covid, perdeu a luta nesta madrugada

Carismático e de bem com a vida, Cláudio sempre foi uma pessoa que por onde chegava deixava aquele ambiente mais alegre e também era muito acolhedor.

Casado, há 18 anos, com Dircilene Silva residiam atualmente em Capão da Canoa.

Cláudio e Dirce

Enquanto esteve em Alegrete, antes da aposentadoria, foi docente na Escola Demétrio Ribeiro e na escola Alexandre Lisboa.

A presidente do GAAPA, Ana Brasil, lamentou a morte de Cláudio e falou sobre seu envolvimento no grupo e todo carinho dedicado ao neto(de coração), Pietro – (in memorian).

Assim como muitos outros amigos, uma legião, que estão realizando muitas homenagens e descrevem a pessoa ímpar que Claudio sempre foi.

Em abril de 2020, o no seu perfil onde sempre era muito ativo – RIP – Maurício Goldemberg fez uma homenagem ao filho, naquele ano completando 65 anos.

Alegrete de ontem – Maurício Goldemberg-

Fatos e Fotos- O PRIMOGÊNITO.

65 anos passados, nascia na Santa Casa de Caridade de Alegrete, o primogênito da Família Pedroso Goldemberg, assistido pelo casal de médicos Eliza -Carlos Marczyk.

Cláudio Pedroso Goldemberg veio ao mundo, após um processo de forceps, que contou também com a colaboração do Dr. Arthur Dariano.

A sala de partos , situava -se onde hoje, está instalada a suite1, piso de madeira e contando com a presença de quase todos os familiares.

Na época, era costume a assistência de familiares, dentro da sala de partos, mesmo na ocorrência de um parto anormal, como forceps, com cenas chocantes.

Zootecnista e educador, Cláudio já goza da aposentadoria, dedicando-se, também a pecuária, sendo proprietário do estabelecimento rural Santa Clara, na zona do Coqueiro, município de Quarai, antiga área anexa aos campos de Santa Amazile, integrando a Parceria “GOLDEMBERG”.

Progenitor de minhas netas 01 e 02, Karine e Daniela Rodrigues de Freitas Goldemberg , e também avô de Laila Goldemberg Chaves; seus dias enganalados num relacionamento duradouro com Dircilene Silva.

LONGA VIDA FILHO! !

Cláudio também foi padrasto de Andressa e Vanessa, assim como, avô (de coração) de Sofia.

O corpo está sendo transladado de Porto Alegre e será velado na Capela Funerária Angelus, na Rua Daltro Filho. As últimas homenagens serão a partir das 7h30min desta segunda-feira(30), com previsão de sepultamento no final da manhã.