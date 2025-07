Professor Daniel Tavares participa de seminário internacional com mestre tailandês de Muay Thai

No último dia 11 de julho, foi realizado um seminário internacional de Muay Thai com o mestre tailandês Ekger Mono, um dos emissários da KMA, entidade responsável por divulgar e ensinar a cultura e as técnicas do esporte de combate no mundo. O evento contou com a presença do mestre Alexandre Carneiro, presidente da Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Boran.

O seminário reuniu atletas e instrutores do Brasil, Argentina e Uruguai. Entre os participantes esteve o professor Daniel Dias Tavares, responsável pela Equipe Ninho dos Falcões, de Alegrete. Esta é a segunda vez que ele participa de um seminário internacional ministrado por Ekger Mono. A primeira ocorreu há alguns anos, quando o mestre realizou uma turnê na América Latina.

De acordo com Daniel, a participação em seminários internacionais proporciona novos conhecimentos e reforça a base técnica do Muay Thai, contribuindo para a evolução contínua tanto de instrutores quanto de alunos. Para ele, esse aprendizado é fundamental para o fortalecimento do esporte em Alegrete.