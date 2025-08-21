Professor do Polo do Angico eterniza saber com Relógio Biológico feito com plantas medicinais

O professor da Rede Municipal de ensino, Jeferson Costa Leite sempre buscando fazer o diferencial e deixar algo que perdure, e não apenas fazer projetos passageiros, montou um relógio biológico, só que com plantas medicinais. O relógio também é conhecido como ritmo circadiano é um horto medicinal, em formato circular, que visa estimular os fitoterápicos com prevenção de doenças valorizando saberes populares a partir de nossas raízes utilizando técnicas da medicina chinesa.

Ele ministra aulas de agropecuária e projeto campo na Escola Municipal de Educação Básica João Cadore- Polo do Angico e diz que estimular os alunos, principalmente os que vivem no interior, a fazer este tipo de trabalho é bem importante até porque as plantas medicinais carregam saberes ancestrais de nossos antepassados. – A natureza cria, ensina e dá o devido retorno a nós humanos, conforme a contemplamos e tratamos o seu cabedal em plantas, árvores, matas e cursos de água, atesta o professor.

Alunos preparando canteiros para relógio de plantas

De acordo com o professor as ervas que tem no Relógio Biológico. 1ª volta: Ora Pró nóbis ,pimentas, cidrão, pronto alivio, sálvia, terramicina, capim cidró, manjericão, alfazema, malva, gaiana, guaco. Na 2ª volta estão as plantas: insulina, cavalinha, stévia, açafrão, melissa, guiné, alecrim, macela, boldo, carqueja, alho Poró, funcho. 3ª volta : babosa, poejo, quebra-tudi, mil folhas, aranto, alevante, arruda, losna, hortelã, orô, tomilho, erva doce. E na 4ª e centro do relógio de planta junto ao Ponteiro temos: espada de São Jorge, espada de Inhansã, Lança de São Jorge.

O trabalho foi idealizado por Jeferson, em 2024 e conta com a participação dos alunos do Polo do Angico.