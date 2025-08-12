Professor e ex-vereador de Alegrete se diz aliviado com decisão favorável em acusação que considerava injusta

Ele foi processado por um ato relacionado à sua atuação como presidente da Câmara Municipal de Alegrete, ainda em 2009, em razão de uma dispensa de licitação para uma obra que, à época, todos entendiam necessária e urgente.

Desde então, viveu o que poucos imaginam: a dor de ver sua honra questionada, sua história pública manchada e seu nome exposto de forma injusta. Por respeito à cidade, à sua família e à sua consciência, optou por não mais disputar eleições e recolheu-se.

Informa Barúa que em primeira instância foi condenado. Porém recorreu, com a consciência tranquila de quem sempre agiu com responsabilidade e respeito ao interesse público. Agora, passados mais de 15 anos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou essa decisão, por unanimidade, reconhecendo que não houve qualquer ato de improbidade. Não houve recurso e a decisão se tornou definitiva.

-Esse desfecho não apaga o que vivi, nem os prejuízos pessoais e políticos que sofri. Mas reforça algo que sempre defendi: a verdade pode demorar, mas ela chega. Hoje, respiro mais leve. E reencontro, no silêncio da minha consciência tranquila, a paz que tantas vezes me foi tirada. Agradeço a quem nunca deixou de acreditar em mim e permaneceu ao meu lado com confiança e respeito. Sigo minha caminhada com a consciência limpa e o coração em paz.

A justiça foi feita, atesta Barúa.