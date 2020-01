Professor Roberlaine assume Unipampa focado na valorização das pessoas e na inclusão social

O Auditório do Campus Bagé da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) recebeu, na tarde desta quarta-feira, 29, autoridades governamentais e acadêmicas, comunidade interna e externa da Instituição e imprensa para a cerimônia de transmissão do cargo de reitor da Universidade. O reitor da gestão de 2015-2019, Marco Antonio Fontoura Hansen, transmitiu o cargo para o reitor nomeado para a gestão 2019-2023, Roberlaine Ribeiro Jorge. Na ocasião, ocorreu a posse do vice-reitor da Unipampa, Marcus Vinicius Morini Querol, e dos pró-reitores que compõem a nova gestão universitária.

Em seu discurso, Roberlaine Ribeiro Jorge ressaltou o fato de ser o primeiro afrodescendente a ocupar o cargo de reitor em uma universidade pública gaúcha. “Como negro, aproximo-me dos movimentos de valorização da identidade afrodescendente, na justa medida em que o objetivo seja valorizar o negro nos mais diversos aspectos, sem que para isso seja preciso desvalorizar outras etnias”, afirmou. O novo reitor defende a inclusão social plena, a fim de acolher todos os cidadãos, “mostrando que a justiça social e a verdadeira cidadania passam por aceitar as nossas diferenças”.

Para o novo reitor, a Universidade deve mostrar a importância do debate no dia a dia acadêmico das políticas de diversidade, buscando sempre a valorização do ser humano. “Este será o norte da nossa gestão: fazer o melhor a todos, independente da sua raça, condição social, opção sexual ou religiosa”, enfatizou. Roberlaine Ribeiro Jorge falou ainda sobre a importância do acolhimento na universidade: “Aqueles que elegeram a Unipampa como seu local de estudo e trabalho devem se sentir acolhidos e prestigiados pelo esforço e dedicação necessários para o pleno desenvolvimento de suas atividades”. Por fim, disse que a responsabilidade da nova gestão é imensa. “Temos o dever de fazer o nosso melhor, dia após dia, com toda nossa força e disponibilidade”, concluiu.

Em seu discurso de despedida, o reitor da gestão 2015-2019, Marco Antonio Fontoura Hansen, disse que sua equipe fez um trabalho voltado para uma educação mais inclusiva, principalmente nesta região que foi esquecida ao longo do tempo, a metade sul do Rio Grande do Sul. Desejou ao novo gestor a busca constante por recursos financeiros para a Educação, pois estes não devem ser diminuídos e cabe um trabalho ministerial junto aos políticos. “Devemos ser unos por uma Unipampa mais forte e integrada. Vida longa para a Unipampa e para todos nós”, disse.

O vice-reitor, Marcus Querol, iniciou seu discurso agradecendo ao reitor pela confiança e aos pró-reitores por aceitarem o convite. Num momento de emoção, o vice-reitor falou sobre a importância do papel da família como um guia, que conforta e fortalece. Marcus Querol destacou ainda a relevância da política séria que renova a esperança da sociedade e agradeceu as parcerias da classe política. “Sonhamos com uma Unipampa que realize, que faça com que muitas pessoas sonhem e realizem sonhos. Todos os nossos esforços e trabalhos – sejam eles científicos, técnicos ou administrativos – estarão diretamente vinculados, a realização de um sonho comum, que é o de construir uma sociedade mais humana, solidária e justa. Uma sociedade onde a educação, seja a principal ferramenta de formação e o conhecimento seja a base, o alicerce de todas as ações e reflexões”.

O prefeito Márcio Amaral participou da cerimônia de transmissão de cargo de reitor da Unipampa.

Compuseram a mesa de honra a reitora (2011-2015), Ulrika Arns, o reitor (2015-2019), Marco Antonio Fontoura Hansen, o vice-reitor Marcus Vinicius Morini Querol e o reitor Roberlaine Ribeiro Jorge (2019-2023).

Fotos: Aline Reinhardt